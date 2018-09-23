Cотрудники метро Санкт-Петербурга приняли роды у пассажирки

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Днем 23 сентября женщина родила на платформе станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге. Как сообщает ТАСС, роды приняли дежурные по станции. Прямо на станции у сорокалетней беременной начались роды. Дежурные метро справились, женщина родила мальчика.

Роженицу с сыном отвезли в больницу. ТАСС отмечает, что в петербургской подземке за 50 лет такое происходит впервые.-0-