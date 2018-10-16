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Дайверы нашли у берегов Севастополя якорь византийского периода

Калейдоскоп 16.10.2018 | 00:00

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Железный якорь рыболовецкого судна византийского периода нашли у побережья Севастополя. Об этом сообщает ТАСС.

Якорь нашли дайверы у берегов мыса Херсонес под Севастополем. Оказалось, что это якорь византийского периода, относится к VII-IX векам нашей эры.

Ученые предполагают, что судно, скорее всего, потеряло якорь, зацепившись за скалу.

Основанием для отнесения находки к византийскому периоду является тот факт, что при его изготовлении использовали железо, а в античное время якоря изготавливали из свинца или камня. Также характерна для византийской эпохи форма якорных лап, которые располагались под тупым углом.

По мнению ученых, якоря византийского периода представляют интерес для науки. Они рассказывают об особенностях применения морских судов, навигации в рыболовстве того периода.-0-

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история, судостроение
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