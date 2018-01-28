Дарья Хохлова из Перми стала "Мисс бикини мира"

Жительница российского города Пермь Дарья Хохлова выиграла титул "Мисс бикини мира". Также 19-летняя участница стала одной из 15 самых красивых девушек на конкурсе "Мисс Туризм мира", проходившем в Малайзии.

Это был первый конкурс международного уровня для Дарьи, однако в России она уже завоевала несколько титулов, включая "Юная Краса России", "Miss Diamond Star" и "Мисс Жемчужина России".

"Мисс Туризм мира" стала жительница Колумбии Андреа Гутьеррес.