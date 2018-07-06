DC и Warner Bros. намерены перестать снимать командные работы

Warner Bros., одна из крупнейших американских компаний по производству фильмов, вместе с издательством DC сообщили о своем отказе от съемок командных фильмов по мотивам комиксов, отдав предпочтение работе над сольными картинами с отдельными персонажами. Например, в 2018 году выйдут "Аквамен", потом "Чудо-женщина 2" и "Шазам". Многие гуру области кино говорили киностудии Warner Bros. избрать именно такой путь визуализации комиксов.

Есть вероятность, что на решение повлияла неудача фильма "Лига справедливости" в прокате, где были герои DC. Это существенно сказалось на финансах компании.