Декорации упали во время чемпионата Европы по художественной гимнастике

Декорации рухнули в испанском Гвадалахаре во время чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Пластиковый щит, который закрывает балкон второго яруса, упал прямо над коридором, по которому участники европейского чемпионата по художественной гимнастике выходят на помост. Инцидент произошел сразу после выступления спортсменки из России Анастасии Сергеевой. Никто не пострадал. После пятиминутного перерыва соревнования продолжились.