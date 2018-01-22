Дельфины научились узнавать свое отражение в зеркале - видео

Ученые снимали киноленту о паре дельфинов и в какой-то момент поняли, что млекопитающие узнают себя в зеркале. Дельфины специально подплывали к нему, что рассмотреть себя.

По словам авторов видео, обычно дельфины узнают себя спустя год после рождения. При этом возраст одного из дельфинов всего семь месяцев.

A post shared by bbcrussian (@bbcrussian) on Jan 21, 2018 at 1:00am PST

Дельфины явно узнали отражение и начали позировать. Один из них заметил отметину и стал пристальнее вглядываться в отметину на брюхе.