Дельфины научились узнавать свое отражение в зеркале - видео

Ученые снимали киноленту о паре дельфинов и в какой-то момент поняли, что млекопитающие узнают себя в зеркале. Дельфины специально подплывали к нему, что рассмотреть себя.
По словам авторов видео, обычно дельфины узнают себя спустя год после рождения. При этом возраст одного из дельфинов всего семь месяцев.
Дельфины явно узнали отражение и начали позировать. Один из них заметил отметину и стал пристальнее вглядываться в отметину на брюхе.
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