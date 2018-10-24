Disney планирует перезапустить "Пиратов Карибского моря" без Джонни Деппа

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киностудия Disney ведет переговоры о перезапуске серии приключенческих фильмов "Пираты Карибского моря". Об этом сообщает портал Deadline.
Сценаристы Ретт Риз и Пол Верник, с которыми сейчас компания ведет переговоры, ранее работали над двумя частям "Дэдпула", "Добро пожаловать в Зомбилэнд" и "Живое".
Сообщается, что продюсер Джерри Брукхаймер продолжит работать над франшизой, а актер Джони Депп, скорее всего, не примет участие в съемках.-0-
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