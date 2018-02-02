Для сериала "Форс-мажоры" нашли замену Меган Маркл

Меган Маркл собирается покинуть сериал "Форс-мажоры", так как выходит замуж за принца Гарри. Руководство проекта недавно нашло замену актрисе.
В восьмом сезоне телесериала появится новая героиня по имени Саманта Уилер, роль которой сыграет звезда "Анатомии страсти" - Кэтрин Хайгл. Сообщается, что работа над новым сезоном "Форс-мажоров" начнется в апреле этого года в Торонто.
Напомним, что свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл запланирована на май 2018 года.-0-
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