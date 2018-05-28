Дмитрий Маликов показал 5-месячного сына

Известный российский певец Дмитрий Маликов, который недавно стал отцом, показал в новом клипе своего новорожденного сына. Видеоролик на песню "Последний романтик" был опубликован в социальной сети "ВКонтакте".

Ролик начинается с вопроса журналистки Маликову: "Дмитрий, когда вы покажете своего сына?". А в самом конце клипа женские руки передают Маликову малыша в синем боди – сына Дмитрия.

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Напомним, что мальчика 48-летнему певцу и его супруге родила суррогатная мать. По этому поводу Маликов неоднократно высказывался, что очень счастлив. Также он отмечает, что теперь на его плечах лежит большая ответственность, потому что сыну нужен идеальный пример в виде отца. Мальчика назвали Марком.