Дмитрий Маликов трогательно поздравил дочь с 18-летием

Вчера, 13 февраля, дочь Дмитрия Маликова Стефания отметила свое 18-летние. Звездный отец опубликовал в своем Instagram-аккаунте трогательное поздравление.

Певец выложил несколько семейных фотографий и написал нежное поздравление для своей дочери. Подписчики артиста присоединились к поздравлениям и пожелали девушке всего самого лучшего.-0-