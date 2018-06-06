Дочь принца Гарри и Меган Маркл не унаследует их титул

Королевский титул "герцог и герцогиня Сассекские" получили принц Гарри и его жена. Унаследовать его сможет только их сын. Если у супругов родится дочь, то титул "герцогиня Сассекская" она перенять не сможет.

В 2013 году внесены изменения в правила наследования королевской короны. В соответствии с законом о наследстве, принятым в 2013 году, порядок рождения определяет, кто станет следующим королем или королевой независимо от пола.