Дочь принца Гарри и Меган Маркл не унаследует их титул

Королевский титул "герцог и герцогиня Сассекские" получили принц Гарри и его жена. Унаследовать его сможет только их сын. Если у супругов родится дочь, то титул "герцогиня Сассекская" она перенять не сможет.
В 2013 году внесены изменения в правила наследования королевской короны. В соответствии с законом о наследстве, принятым в 2013 году, порядок рождения определяет, кто станет следующим королем или королевой независимо от пола.
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