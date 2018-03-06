Дочь Умы Турман снимется в 3 сезоне сериала "Очень странные дела"

В актерском составе третьего сезона сериала "Очень странные дела" произойдут интересные изменения. В новых сериях появится Майя Хоук, дочь Умы Турман и Итана Хоука. Сообщается, что у нее будет одна из ключевых ролей. Также больше экранного времени получит актриса Приа Фергюсон, которая играет младшую сестру Лукаса.
19-летняя Майя Хоук совсем недавно дебютировала в качестве актрисы - в мини-сериале "Маленькие женщины". Известно, что в третьем сезоне сериала от Netflix она сыграет девушку-неформалку, которая откроет очередную страшную тайну Хоукинса.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4241 BYN
|2.421 BYN
|2.425 BYN
|USD
|1.9714 BYN
|1.961 BYN
|1.966 BYN
|RUB
|3.4524 BYN
|3.465 BYN
|3.478 BYN