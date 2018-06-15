Джефф Голдблюм удостоен звезды на Аллее славы Голливуда

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе "зажглась" именная звезда актера Джеффа Голдблюма, который широко известен по роли доктора Яна Малкольма в серии фильмов "Парк Юрского периода". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.
WATCH: Actor Jeff Goldblum received a star on the Hollywood Walk of Fame pic.twitter.com/lrNDz2G0bw— NBC News (@NBCNews) 15 июня 2018 г.
Звезда Джеффа Голдблюма стала 2638-й на Аллее славы.
Во время церемонии открытия звезды актер пригласил всех "на вечеринку у бассейна".
Аллея славы была заложена в Лос-Анджелесе в 1958 году. Обладателем первой звезды стал актер Престон Фостер. Достопримечательность посещают около 10 млн человек в год.-0-
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