Джефф Голдблюм удостоен звезды на Аллее славы Голливуда

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе "зажглась" именная звезда актера Джеффа Голдблюма, который широко известен по роли доктора Яна Малкольма в серии фильмов "Парк Юрского периода". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

WATCH: Actor Jeff Goldblum received a star on the Hollywood Walk of Fame pic.twitter.com/lrNDz2G0bw — NBC News (@NBCNews) 15 июня 2018 г.

Звезда Джеффа Голдблюма стала 2638-й на Аллее славы.

Во время церемонии открытия звезды актер пригласил всех "на вечеринку у бассейна".

Аллея славы была заложена в Лос-Анджелесе в 1958 году. Обладателем первой звезды стал актер Престон Фостер. Достопримечательность посещают около 10 млн человек в год.-0-