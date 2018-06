Джефф Голдблюм удостоен звезды на Аллее славы Голливуда

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе "зажглась" именная звезда актера Джеффа Голдблюма, который широко известен по роли доктора Яна Малкольма в серии фильмов "Парк Юрского периода". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

WATCH: Actor Jeff Goldblum received a star on the Hollywood Walk of Fame pic.twitter.com/lrNDz2G0bw