Джейме Ланнистер сменит имидж в новом сезоне "Игры престолов"

Актер Николай Костер-Вальдау рассказал в интервью одному известному иностранному СМИ о том, как изменится его герой в финальном сезоне "Игры престолов". У Джейме появится борода.
Предпоследний сезон сериала закончился для Джейме тем, что он впервые оставил свою сестру, впервые встал не на ее сторону. Такие перемены в жизни персонажа скажутся и на его внешности – Джейме отрастит бороду. Впрочем, это стало понятно по последним снимкам в Instagram актера, который недавно опубликовал фото с бородой. Отметим, что съемки финального сезона "Игры престолов" идут прямо сейчас.
Николай Костер-Вальдау также рассказал, что не носил парик, когда у Джейме были длинные волосы. Это были его собственные волосы, которые использовались в создании образа.
Последний сезон "Игры престолов" выйдет на экраны в апреле 2019 года. Каждая серия будет длиться по времени как полноценный фильм.
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