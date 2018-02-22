Джессика Честейн может сняться в сиквеле "Оно" в роли повзрослевшей Беверли

Актриса Джессика Честейн призналась, что является фанаткой фильма ужасов "Оно" и хочет сняться в сиквеле. В настоящее время она действительно ведет переговоры о съемках в продолжении "Оно" в роли повзрослевшей Беверли Марш.
Первая часть фильма, вышедшая в 2017 году, при своем довольно скромном бюджете в $35 млн собрала по миру $700 млн. Впрочем, актрису привлекают не сколько кассовые сборы, а возможность поработать с режиссером, с которым она дружит.
Премьера сиквела ужастика запланирована на сентябрь 2019 года.-0-
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