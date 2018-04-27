Джонни Депп не приехал на презентацию сиквела "Фантастических тварей" из-за бывшей супруги

В Лас-Вегасе сейчас проходит фестиваль CinemaCon, на котором киностудии представляют свои новые проекты, а звезды Голливуда посещают пресс-конференции, посвященные премьерам. Актер Джонни Депп отказался приехать на данное мероприятие, чтобы не встретиться со своей бывшей женой.

Джонни Депп был приглашен в рамках промо сиквела "Фантастических тварей", а Эмбер Херд – в рамках промо фильма "Аквамен". Однако Депп не захотел пересекаться с бывшей женой, развод с которой дался ему непросто, и решил вообще не приезжать на промо-мероприятия картины. Эмбер же на презентацию "Аквамена" приехала и позировала с Джейсоном Момоа, не испытывая никаких неудобств.