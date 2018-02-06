6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж МКС устроил турнир по бадминтону в условиях невесомости. Видео игры опубликовано на YouTube-канале RT Russian.

"Команда RT360 сняла великолепный ролик о первом космическом матче, который теперь доступен даже в панорамном формате, дающем эффект присутствия", - отметил председатель совета Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов.

Видео турнира по бадминтону на МКС было снято в рамках проекта "Космос 360", реализуемого совместно с Роскосмосом и РКК "Энергия". В соревнованиях приняли участие российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, а также астронавты Джозеф Акаба (США), Марк Ванде Хай (США) и Норишиге Канаи (Япония). -0-