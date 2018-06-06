Эксперта на шоу Андрея Малахова лишили статуса адвоката

Евгений Тонкий является постоянным гостем программы "Прямой эфир", которую ведет Андрей Малахов. Мужчина выступает в качестве эксперта и дает советы как профессиональный адвокат участникам шоу, попавшим в затруднительные ситуации. Недавно вскрылись нелицеприятные факты о Евгении, из-за которых он был лишен адвокатской лицензии.

Несколько клиентов подали на Евгения в суд. В первом случае он обещал женщине, что ее супруг предстанет перед судом лишь за побои, но свое обещание он не сдержал. В итоге, обвиняемого приговорили к семи годам лишения свободы, что совсем не устраивает клиентку.

Во втором случае мужчина обещал помочь женщине вернуться на работу, с которой ее уволили. Свои услуги он оценил в три миллиона рублей, а когда получил первую часть денег, прекратил любое общение с клиенткой и перестал отвечать на ее звонки.

В связи со случаями мошенничества мужчина был лишен статуса адвоката.