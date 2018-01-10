Эксперты сообщили об опасности зимнего прогрева автомобилей

Автоблогер Джейсон Фенске рассказал в своем ролике на YouTube, почему современные автомобили не нуждаются в зимнем прогреве двигателя в традиционном его понимании. Он сказал, что это не только бесполезно, но даже опасно.

В подтверждение своей гипотезы Фенске указал на то, что большинство машин оснащаются инжекторной системой подачи топлива, которая легко справляется с отрицательными температурами. Инжекторы сменили привычные карбюраторы, которые требовали особого отношения зимой.

Инжекторная система хороша тем, что в ней топливо не засасывается, а впрыскивается под давлением из форсунки. Разогревая двигатель в статичном положении, водитель провоцирует попадание топлива в масло и уменьшает тем самым ресурс мотора.

Поэтому для современных автомобилей более предпочтительной является медленная езда. Причем проехаться достаточно всего на протяжении 15-30 секунд.

Напомним, инжекторную систему подачи топлива начали устанавливать на автомобили в 80-ых гг. XX века.