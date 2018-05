Электрогитару Боба Дилана продали на аукционе за $490 тыс.

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электрогитару Боба Дилана продали на аукционе в Нью-Йорке за $490 тыс., сообщают информагентства.

Гитара принадлежала канадскому музыканту Робби Робертсону, лид-гитаристу группы The Band (это более позднее название группы The Hawks). Боб Дилан играл на этом инструменте на первом мировом турне в 1966 году, которое проводилось совместно с группой The Hawks. Инструмент в 1960-х и 1970-х часто использовали как Дилан, так и Робертсон, а также легендарные Эрик Клэптон, Джордж Харрисон, Левон Хелм.

Гитара Telecaster за время существования была модернизирована, в частности, знаменитая черная отделка была заменена на цвет светлого дерева. Дилан не раз играл на ней и после первого мирового турне. Ранее еще одна гитара, модель Fender Stratocaster, на которой играл Боб Дилан, была продана за рекордные $965 тыс.-0-