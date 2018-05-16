Электромобиль Tesla сдвинул на 300 м самолет и установил мировой рекорд

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электромобиль Tesla Model X установил мировой рекорд, сдвинув на почти 300 м лайнер Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Qantas, сообщает ТАСС.

Это событие стало буксировкой самого большого груза, которую совершил легковой электромобиль массового производства. Достижение зарегистрировали представители Книги рекордов Гиннесса. Рекорд установлен на площадке международного аэропорта австралийского Мельбурна.

В аккаунте Tesla в соцсети Twitter размещено видео, где автомобиль Model X сдвинул самолет весом 130,18 т. На данный момент у видеоролика почти 660 тыс. просмотров.

Интересно, что в конце марта 2018 года авиакомпания Qantas завершила выполнение двух рейсов Boeing 787-9 Dreamliner. Лайнер впервые в истории совершил беспосадочные полеты из Австралии (Перта) в Великобританию (Лондон) и обратно.

Qantas и Tesla проводят совместные акции не в первый раз. В 2016 году на рулевой дорожке состязались пилот Boeing 737-800 и водитель Model S. Летчику удалось разогнать лайнер до 265,5 км/ч, а испытатель за рулем электромобиля развил скорость до 249,5 км/ч. Победу в необычной гонке одержал Boeing.-0-