Елена Летучая сообщила о приостановлении работы на Первом канале

Телеведущая Елена Летучая сообщила в своем Instagram о приостановлении работы на Первом канале. Как она отмечает сама, "чтобы избежать ложных интерпретаций и сломанного телефона коллег-журналистов". Причина такого решения связана с проблемами со здоровьем у Елены.
В посте она написала, что ее многие спрашивали, почему в программе "Летучий отряд" она все чаще стала сидеть в студии, а не выезжать. Все проблемы кроются в здоровье телеведущей. По словам Елены, еще в декабре она почувствовала недомогание и обратилась к врачам. Окончательный диагноз ей поставили только сейчас – нестабильная стенокардия. Врачи ей категорически запретили так часто летать, как того требует программа. Поэтому Елена приняла такое тяжелое для нее решение о приостановлении карьеры. Она также подчеркнула, что считает нечестным делать программу из студии и не видеть реальных проблем.
Руководство телеканала в свою очередь пообещало подыскать Елене программу, которая бы не требовала столько разъездов.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4507 BYN
|2.445 BYN
|2.454 BYN
|USD
|1.9741 BYN
|1.974 BYN
|1.977 BYN
|RUB
|3.5293 BYN
|3.52 BYN
|3.53 BYN