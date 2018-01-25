Елена Летучая сообщила о приостановлении работы на Первом канале

Телеведущая Елена Летучая сообщила в своем Instagram о приостановлении работы на Первом канале. Как она отмечает сама, "чтобы избежать ложных интерпретаций и сломанного телефона коллег-журналистов". Причина такого решения связана с проблемами со здоровьем у Елены.

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) Янв 25, 2018 at 2:11 PST

В посте она написала, что ее многие спрашивали, почему в программе "Летучий отряд" она все чаще стала сидеть в студии, а не выезжать. Все проблемы кроются в здоровье телеведущей. По словам Елены, еще в декабре она почувствовала недомогание и обратилась к врачам. Окончательный диагноз ей поставили только сейчас – нестабильная стенокардия. Врачи ей категорически запретили так часто летать, как того требует программа. Поэтому Елена приняла такое тяжелое для нее решение о приостановлении карьеры. Она также подчеркнула, что считает нечестным делать программу из студии и не видеть реальных проблем.

Руководство телеканала в свою очередь пообещало подыскать Елене программу, которая бы не требовала столько разъездов.