Элтон Джон бесплатно передал армянским детям слуховые аппараты

Британский певец Элтон Джон принял участие в благотворительной акции совместно с президентом Армении Арменом Саркисяном, в рамках которой армянским детям на безвозмездной основе были предоставлены слуховые аппараты, сообщают информагентства.

Также в акции принял участие и директор фонда Starkey Hearing Technologies Уильям Остин. В рамках данной акции в воскресенье, 27 мая, детям из Армении были приобретены 100 слуховых аппаратов. За три дня фонд Starkey Hearing Technologies передал детям и взрослым около 2500 слуховых аппаратов.

Элтон Джон специально ради благотворительной акции прилетел в Армению.

Напомним, что певец является активным участником различных благотворительных акций. Также он активно работает с организациями по борьбе со СПИДом.