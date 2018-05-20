Элтон Джон выступил на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Английский певец и композитор Элтон Джон выступил на приеме Елизаветы II на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщается в информации Кенсингтонского дворца.
"Принц Гарри попросил сэра Элтона выступить на приеме, организованном Ее Величеством королевой в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке", - говорится в распространенном сообщении.
Элтон Джон выступил перед молодоженами в подтверждение его дружбы с принцем и его семьей.
Музыкант исполнил песни Circle of Life и Tiny Dancer.
После завершения этого приема состоится еще один в Виндзорском замке. Прием будет дан для молодоженов и их ближайших друзей от имени отца Гарри, наследника британского трона принца Чарльза.
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