Евгений Петросян удивил поклонников шляпой с кошачьими ушками

Российский юморист и актер Евгений Петросян опубликовал в Instagram новую фотографию, на которой он позирует в шляпе с кошачьими ушками.
Многие подписчики артиста были удивлены такому аксессуару. Некоторые решили, что это рожки, но Петросян лично написал комментарий, в котором пояснил, что это не рога, а кошачьи ушки.
Дизайнером этой шляпы является Карл Лагерфельд. Эта коллекция посвящена его любимой кошке Шуппет, отсюда и необычная деталь.-0-
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