Евгений Петросян удивил поклонников шляпой с кошачьими ушками

Российский юморист и актер Евгений Петросян опубликовал в Instagram новую фотографию, на которой он позирует в шляпе с кошачьими ушками.

A post shared by Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) on Feb 11, 2018 at 6:48am PST

Многие подписчики артиста были удивлены такому аксессуару. Некоторые решили, что это рожки, но Петросян лично написал комментарий, в котором пояснил, что это не рога, а кошачьи ушки.

Дизайнером этой шляпы является Карл Лагерфельд. Эта коллекция посвящена его любимой кошке Шуппет, отсюда и необычная деталь.-0-