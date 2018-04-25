Европейский спутник для мониторинга океанов запустят с космодрома Плесецк

Европейский спутник Sentinel-3В для мониторинга состояния океанов и морских льдов будет запущен в среду с космодрома Плесецк. Об этом сообщает ТАСС.

Для выведения спутника на орбиту будет использоваться ракета-носитель "Рокот". с разгонным блоком "Бриз-КМ". Пусковые операции проводятся силами Космических войск ВКС РФ. Старт ракеты запланирован на 20:57 по московскому времени.

Через пять минут после старта должно произойти отделение разгонного блока "Бриз-КМ" и спутника Sentinel-3В от ракеты-носителя, а в 22:17 - отделение космического аппарата от разгонного блока.

Предыдущий запуск "Рокота" был осуществлен с Плесецка 13 октября 2017 года. Тогда на орбиту был выведен европейский спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-5p.

Спутник Sentinel-3В предназначен для мониторинга окружающей среды Copernicus, известной ранее как "Программа глобального мониторинга в интересах охраны окружающей среды и безопасности" (Global Monitoring for Environment and Security programme).

Аппарат Sentinel-3В будет использоваться для сбора данных о состоянии океанов, морских льдов и прибрежных зон.