Европейское космическое агентство начало испытания ровера ExoMars-2020

Европейское космическое агентство (ЕКА) начало испытания модели ровера ExoMars-2020, который запланировано доставить на Марс в 2021 году.

Ровер был недавно доставлен из филиала компании Airbus в Великобритании на испытательную площадку в Тулузе. Аппарат испытают на вибрацию, чтобы определить его приспособленность к турбулентности во время полета ракеты "Протон". Испытания продлятся до начала августа, потом аппарат будет доставлен в НПО Лавочкина в Москву.

Старт совместного проекта РФ и ЕКА запланирован на июль 2020 года. расчеты проказывают, что космический корабль с посадочной платформой и автономным марсоходом Pasteur достигнет орбиты Марса в марте 2021 года. Спускаемый модуль с посадочной платформой построит российское НПО Лавочкина.

Основной задачей нового оборудования станет исследование грунта при помощи бура, установленного на марсоходе.