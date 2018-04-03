Фанаты выяснили, кто из героев Marvel самый влиятельный

Фанаты, кажется, развлекаются как могут в преддверии долгожданной премьеры фильма "Мстители: Война бесконечности". Недавно поклонники выяснили, у кого из героев киновселенной больше всего связей и кто из них, как следствие, самый влиятельный.
Выбор основывался на том, кто из персонажей повлиял на большее число других героев и событий, происходящих в рамках киновселенной. А также учитывалось количество упоминаний и взаимодействий в фильмах.
На первом месте оказался директор организации Щ.И.Т. - Фил Колсон, сразу за ним идет небезызвестный Тони Старк, он же Железный человек, а замкнул тройку лидеров Стив Роджерс, или Капитан Америка.
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