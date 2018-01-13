Фастфуд может провоцировать изменения на генетическом уровне

Еда быстрого приготовления в целом несет больше вреда, чем пользы. В этом уверены исследователи из Боннского университета, чьи слова приводит ряд информагентств.

В частности выяснилось, что фастфуд оказывает негативное влияние на иммунитет живых организмов и этот эффект сохраняется даже после того, как человек отказался от вредной пищи и перешел на здоровое питание. Таким образом один негативный эффект в виде ожирения дополнился еще и влиянием на иммунную систему.

В долгосрочной перспективе это приводит к инсультам, инфарктам, сосудистым заболеваниям, артериосклерозу и к появлению диабета второго типа.

В качестве подопытных выступили лабораторные мыши, которым давали пищу с повышенным содержанием жира и сахаров и малым числом растительных волокон. В результате в разных частях организма появлялись воспалительные процессы, а также наблюдались проблемы с генами, отвечающими за размножение.

После четырехнедельной зерновой диеты воспалительные процессы постепенно сошли на нет. Однако активированные неправильным питанием гены, казалось, затаились и готовы в любой момент "проснуться" вновь.