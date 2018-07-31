Фермер нашел редкую находку времен Римской империи на своей земле

Археологи обнаружили бронзовую голову лошади, часть конной статуи конца I века до н. э., на земле фермера из немецкого города Ланау. Согласно правовым положениям Германии, владелец земли мог претендовать на половину стоимости находки.

Власти Гессена решили выплатить фермеру 48 тыс. евро. Суд в городе Лимбург на основании заключения эксперта, который оценил историческую находку в 1,6 млн евро, вынес решение, что власти федеральной земли Гессен должны выплатить фермеру 773 тыс. евро.

Министерство науки Гессена заявило, что после обоснования постановления суда власти Гессена могут оспорить его в высшем земельном суде.