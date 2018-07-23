Фильм с Леди Гагой впервые покажут на Венецианском кинофестивале

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предстоящем Венецианском кинофестивале состоится мировая премьера кинокартины, в которой снялась американская поп-звезда Леди Гага. Фильм под названием "Звезда родилась" (A Star is Born) впервые продемонстрируют публике 31 августа, сообщает ТАСС.

Актерский дебют Леди Гаги совпал с режиссерским дебютом известного голливудского артиста Брэдли Купера. "Звезда родилась" - это римейк известной кинокартины 1937 года, в котором поп-дива сыграла молодую талантливую певицу. Известно, что в фильме будет звучать множество композиций в исполнении Леди Гаги.

Планируется, что картина выйдет в мировой прокат 5 октября 2018 года.

Венецианский кинофестиваль в этом году пройдет с 29 августа по 8 сентября. На открытии будет представлен новый фильм Дэмьена Шазелла "Человек на Луне" (First Man) с Райаном Гослингом в роли легендарного астронавта Нила Армстронга. Полная программа фестиваля будет оглашена в Риме 25 июля. Известно, что жюри смотра возглавит знаменитый мексиканский режиссер Гильермо дель Торо.-0-