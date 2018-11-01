Forbes назвал пятерку лучших фильмов ужасов 2018 года

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал Forbes составил рейтинг лучших фильмов ужаса, которые вышли в прокат в 2018 году.

Первое место занял фильм "Реинкарнация" режиссера Ари Астера. В фильме идет речь о художнице Энни Грэхем, у которой умирает мать. После похорон с семьей Грэхем начинают происходить жуткие и мистические вещи. До релиза кинокритики назвали "Реинкарнацию" одной из самых ожидаемых картин лета.

На втором месте оказался фильм "Тихое место" Джона Красински. Действие разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором на Земле появились пожирающие людей монстры с очень чутким слухом. Главные герои хоррора - члены семьи, живущие на ферме. В картине снялась Эмили Блант.

Третье место заняла картина Бутса Райли "Простите за беспокойство" о темнокожем сотруднике колл-центра, который добивается успеха в карьере, имитируя голос белокожего человека. Кинокритики отметили, что внезапно этот абсурдный мир фильма превращает забавную историю в жуткий кошмар.

В топ-5 также попали фильм "Хеллоуин" Дэвида Гордона Грина и "Аннигиляция" Алекса Гарленда.-0-