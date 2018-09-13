Forbes назвал самого высокооплачиваемого рэпера в мире

Бейонсе и Джей-Зи. Фото из Instagram-аккаунта Бейонсе

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская версия журнала Forbes опубликовала ежегодный рейтинг богатейших мировых звезд хип-хопа.

Шон Картер, выступающий под псевдонимом Джей-Зи, возглавил рейтинг. За последний год музыкант заработал $76 млн.

В тройке лидеров оказались Шон Комбс, ранее известный как Дидди ($64 млн), и Кендрик Ламар ($58 млн).-0-