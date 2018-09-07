Forbes назвал самую богатую семью России

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская версия журнала Forbes назвала 10 самых богатых семей России. Как и год назад, рейтинг возглавляет семья Михаила Гуцериева, основного владельца группы предприятий "Самфар", председателя совета директоров "Русснефть". Общее состояние его и его родственников издание оценило в $5,97 млрд.
В 2017 году их совокупное состояние оценивалось почти в $10 млрд.
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