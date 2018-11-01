Forbes назвал самых высокооплачиваемых среди умерших знаменитостей

01 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг известных людей, культурное наследие которых после смерти продолжает приносить доходы.

Певец Майкл Джексон возглавил рейтинг. Артист умер в 2009 году, но в шестой раз подряд занимает первую строку. По версии Forbes, творчества Джексона принесло наследникам за год $400 млн дохода ($75 млн в предыдущем году). Большая часть этой суммы - прибыль от продажи принадлежавшей певцу доли в звукозаписывающей компании EMI. Свой вклад внесли продление контракта со звукозаписывающей компанией Sony/ATV об управлении каталогом произведений исполнителя Mijac Music и ряд телевизионных проектов, включая "Хэллоуин Майкла Джексона".

Элвис Пресли, умерший в 1977 году, занял второе место в рейтинге. Журнал оценил доходы музыканта в $40 млн ($35 млн год назад).

На третьем месте - гольфист Арнольд Палмер, умерший в сентябре 2016 года. Его $35 млн дохода были получены в основном за счет продажи прав на алкогольсодержащую версию изобретенного им напитка.

Далее в рейтинге идут американский карикатурист Чарльз Шульц ($34 млн), певец Боб Марли ($23 млн), детский писатель и мультипликатор Доктор Сьюз ($16 млн), основатель журнала Playboy Хью Хефнер ($15 млн), актриса Мэрилин Монро ($14 млн), певец Принс ($13 млн) и лидер группы "Битлз" Джон Леннон ($12 млн).

Общая сумма доходов умерших знаменитостей за календарный год (с 1 октября 2017 года по 1 октября 2018 года) составила $628 млн, превысив вдвое аналогичный показатель предыдущего периода ($312 млн).-0-