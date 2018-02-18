ФОТОФАКТ: Фестиваль цветных фонариков в Шанхае по случаю праздника Весны

18 февраля, Шанхай /БЕЛТА - Синьхуа/. В шанхайском парке Юйюань по случаю китайского Нового года по лунному календарю - праздника Весны - прошел фестиваль цветных фонариков.

Китайский Новый год является для китайцев самым важным праздником, его отмечают уже более двух тысяч лет. Он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, обычно на период между 12 января и 19 февраля.

Согласно древнему мифу, в начале каждого нового года китайцы прячутся от чудовища по имени Нянь (по-китайски означает "год"). Нянь приходит в первый день года, чтобы пожирать скот и припасы еды, а иногда и сельских жителей, особенно детей.

Однажды люди увидели, что Нянь испугался маленького ребенка, одетого в красную одежду, и решили, что чудовище боится красного цвета. С тех пор каждый раз, когда приходит Новый год, люди развешивают красные фонари и красные свитки на окнах и дверях своих жилищ и зажигают фейерверки. По поверьям, эти традиции отпугивают Няня и вынуждают его обходить поселения.

После праздника Весны еще несколько дней подряд проводятся шумные народные гулянья и ярмарки, где исполняются танцы льва и драконов, хороводы "сухопутных лодок", номера на ходулях. Новогодние празднества заканчиваются после праздника Фонарей, на пятнадцатый день первого месяца по лунному календарю.-0-

Фото Синьхуа-БЕЛТА