ФОТОФАКТ: Как сделать подсвечник из тыквы на Хэллоуин

В одном из детских центров Минска для мальчишек и девчонок от 5 до 14 лет провели мастер-класс, приуроченный к Хэллоуину: ребятам показали, как превратить тыкву в подсвечник.
Сначала овощ нужно было освободить от внутренностей, затем вырезать отверстия для глаз и рта. После раскрасить (участники мастер-класса выбирали преимущественно черный цвет) и высушить феном. Получившийся подсвечник каждый мог декорировать на свой вкус.
Все материалы для мастер-класса предоставили организаторы.
Фото Максима Гучека
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