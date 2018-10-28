ФОТОФАКТ: Как сделать подсвечник из тыквы на Хэллоуин

В одном из детских центров Минска для мальчишек и девчонок от 5 до 14 лет провели мастер-класс, приуроченный к Хэллоуину: ребятам показали, как превратить тыкву в подсвечник.

Сначала овощ нужно было освободить от внутренностей, затем вырезать отверстия для глаз и рта. После раскрасить (участники мастер-класса выбирали преимущественно черный цвет) и высушить феном. Получившийся подсвечник каждый мог декорировать на свой вкус.

Все материалы для мастер-класса предоставили организаторы.

Фото Максима Гучека