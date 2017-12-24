ФОТОФАКТ: Над Норвегией горело рождественское розовое сияние

Марианна Бергли, сотрудник агентства, организующего туры для наблюдения за северным сиянием, засняла небо над Норвегией, окрасившееся в невероятный цвет. Над островом Сер-Квалей (Китовый остров) оно приобрело нежно-розовый оттенок.
Туристы, оказавшиеся в этот момент рядом, даже прекратили фотографировать от изумления. Поскольку такой цвет северного сияния не является обычным, это означает, что заряженные частицы солнечного ветра опустились ниже 100 км и вступили в реакцию с молекулами азота.
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