ФОТОФАКТ: Над Норвегией горело рождественское розовое сияние

Марианна Бергли, сотрудник агентства, организующего туры для наблюдения за северным сиянием, засняла небо над Норвегией, окрасившееся в невероятный цвет. Над островом Сер-Квалей (Китовый остров) оно приобрело нежно-розовый оттенок.

Туристы, оказавшиеся в этот момент рядом, даже прекратили фотографировать от изумления. Поскольку такой цвет северного сияния не является обычным, это означает, что заряженные частицы солнечного ветра опустились ниже 100 км и вступили в реакцию с молекулами азота.