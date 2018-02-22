ФОТОФАКТ: Водопад Хукоу освободился ото льда

22 февраля, Линьфэнь /БЕЛТА - Синьхуа/. Из-за потепления река Хуанхэ в районе водопада Хукоу освободилась ото льда.

Бурлящая вода устремилась вниз. Это грандиозное зрелище привлекло внимание множества туристов. В солнечных лучах с обзорной площадки можно было наблюдать радугу на фоне водных потоков.

Хукоу - крупнейший водопад на реке Хуанхэ. Он также является вторым по величине водопадом Китая, после водопада Хуангошу. Высота водопада Хукоу составляет 20 м, ширина - 250 м. Около водопада находится мост, который соединяет две провинции - Шаньси и Шэньси. Объект активно посещается туристами, в том числе и в зимнее время, когда водопад полностью замерзает.-0-