Француз в 72 года готовится пересечь Атлантику в бочке

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер из Жиронды Жан-Жак Савин готовится проехать почти 5 тыс. км в бочке между Канарскими островами и Карибским морем. Об этом пишет французская газета Le Parisien.

Ожидается, что необычная поездка продлится более трех месяцев, бочка будет передвигаться за счет силы ветра и морских течений. Идея совершить такое приключение возникла у пенсионера после прочтения книги французского биолога и путешественника Алена Бомбара. Именно он хотел совершить плавание в подобной бочке, но так и не смог реализовать свой проект.

Перспектива опасного плавания не пугает Жан-Жака Савина. Он говорит: "Вся моя жизнь связана с приключениями. Я ловил браконьеров слонов в Африке, занимался пилотажем, отправлялся в мировое турне на парусной лодке. Я должен был сделать что-то особенное в свои 72 года".

Бочка изготовлена по специальному заказу. В ней есть два небольших иллюминатора, наверху установлены солнечные батареи. Внутри есть кровать и мини-кухня. В дороге искатель приключений собирается питаться в основном рыбой, для ее ловли у него будут удочки и гарпун. Для безопасности "судно" оборудовано спутниковым телефоном и электронным маяком, который поможет следить за его передвижением.

Когда авантюриста спросили, не боится ли он скуки в течение трехмесячной поездки, то он ответил: "Я буду вести дневник. Кроме того, я беру с собой мандолину (музыкальный инструмент) и несколько хороших бутылок вина. Мне никогда не скучно, я уверен, что подобного не случится и в этом путешествии".

В течение нескольких дней француз уже тренировался в заливе Аркашон, чтобы посмотреть на бочку-лодку в действии.

У Жан-Жака Савина есть своя страничка в соцсети Facebook, где он делится фотографиями и этапами подготовки к путешествию в бочке.

Ожидается, что плавание начнется в середине декабря.-0-