Фредерик Бегбедер получил роль в российской комедии

Французский писатель и режиссер Фредерик Бегбедер сыграет роль мецената в комедии российского режиссера Алексея Красовского "Элефант".

Сейчас фильм снимают в Санкт-Петербурге. Актер Алексей Гуськов сыграет роль детского писателя-интроверта Валентина Шубина, который на себе ощутил повышенное внимание к своему творчеству. Собственно, на этом и закручен весь сюжет.

Автор бестселлера "Любовь живет три года" французский писатель Фредерик Бегбедер сыграет роль мецената, который призван убедить писателя снова начать писать книги.

Режиссер Красовский рассказывал, что персонаж Валентина Шубина напоминает ему Илью Обломова — мечтательного и безынициативного помещика из романа "Обломов" Ивана Гончарова.