Фрэнсис Макдорманд отказалась от макияжа на "Оскаре"

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Фрэнсис Макдорманд, удостоившаяся премии "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль", пришла на мероприятие без макияжа, сообщают СМИ.

Актриса выглядела очень минималистично в своем не самом пышном платье и без макияжа. Именно она стала обладательницей награды "Лучшая женская роль" за фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Несмотря на полный отказ от мeйкапа, на сцене актриса смотрелась потрясающе и даже произнесла речь в поддержку женщин. В ней она подчеркнула, что у каждой присутствующей в зале женщины есть идеи, которые достойны внимания режиссеров.

Фрэнсис Макдорманд известна своими феминистическими взглядами, поэтому ее появление на "Оскаре" без макияжа не шокировало публику. Она никогда не позирует перед фотокамерами, игнорирует красные дорожки и предложения от глянцевых журналов о съемках. -0-