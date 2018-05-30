Футболист сборной Испании записал песню для ЧМ-2018

Защитник сборной Испании Серхио Рамос с музыкантом Демарко Фламенко записали композицию в поддержку национальной команды перед чемпионатом мира 2018 года.
Об этом Серхио Рамос написал в Инстаграм. Он отметил, что уже к пятнице песня будет готова полностью.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Испании сыграет в группе B с командами Португалии, Марокко и Ирана.
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