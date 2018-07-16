Футболисты сборной Франции ворвались на пресс-конференцию тренера и устроили танцы на столе

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Франции ворвались на послематчевую пресс-конференцию своего главного тренера Дидье Дешама, сообщают информагентства.
Пресс-конференция проходила после победы команды Франции над сборной Хорватии со счетом 4:2.
Спортсмены отпраздновали победу прямо во время мероприятия, они обливали тренера водой из бутылок, скандировали кричалки. Поль Погба, Бенжамен Менди и Флорьян Товен залезли на стол. Затем Поль Погба обнял Дидье Дешама.
После эмоциональной выходки футболистов Дидье Дешам собрался и снова стал отвечать на вопросы журналистов.-0-
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