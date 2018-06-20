Генная терапия помогла вылечить паралич конечностей

Группа исследователей из Королевского колледжа Лондона и Нидерландского института нейронаук смогли вернуть двигательную активность подопытным животным с полностью парализованными передними лапами. Об этом сообщает журнал Brain.

Во время нового исследования ученые попробовали «растворить» рубцовую ткань и одновременно контролировать процесс ее формирования. Для этого им нужно было заставить окружающие клетки вырабатывать хондроитиназу – фермент, разрушающий рубцовую ткань, не затрагивая при этом нервную. Помог в этом процессе антибиотик доксициклин. Через 2 месяца терапии грызуны восстановили активность передних конечностей.

Ученые также разработали метод, который будет инициировать выработку хондроитиназы на генетическом уровне, создав своего рода "генетический переключатель".

Генная терапия позволяет лечить даже серьезные повреждения спинного мозга при помощи всего одной инъекции.

Новый метод пока не одобрен для клинических исследований на людях. Поэтому появление нового метода в клинической практике может сильно затянуться.