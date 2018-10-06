Голливудские звезды Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер подписали документы о разводе

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звездный брак актера, режиссера и сценариста Бена Аффлека и актрисы и продюсера Дженнифер Гарнер вскоре прекратится официально, пишет сайт TMZ.

Супруги подписали документы о разводе в доме Гарнер в присутствии судьи. Для завершения бракоразводного процесса им нужно подать документы в суд, где и примут окончательное решение.

Заявление на развод подала Гарнер в апреле 2017 года. Процедуру постоянно откладывали из-за курса реабилитации Аффлека от алкогольной зависимости.

Аффлек и Гарнер поженились в 2005 году. Они воспитывают троих детей.-0-