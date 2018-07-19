Город-призрак в Калифорнии продали за $1,4 млн

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заброшенный шахтерский город Серро Гордо в штате Калифорния (США) продан за $1,4 млн и по задумке нового владельца станет туристическим объектом, сообщает The Los Angeles Times.
Ради сохранения аутентичного шахтерского города исторический фонд Серро Гордо, частные организации и волонтеры вкладывают финансовые средства в этот исторический объект, когда-то известный как крупный поставщик серебра и свинца в Лос-Анджелес.
Владельцы земли в городе-призраке выставили его на торги в июне 2018 года. И на них посыпались предложения: организовать тематический парк, сельскохозяйственные угодья. Инвестиционная группа, которая в итоге приобрела Серро Гордо, решила сохранить исторический характер города, дополнив его современными удобствами, которые позволят большому количеству людей посещать его.
Инвесторы планируют масштабные вложения в Серро Гордо, чтобы создать в нем туристический центр, проводить там концерты, театральные мероприятия.
Сейчас в Серро Гордо находятся 22 здания, в том числе заброшенный отель, церковь и салун.-0-
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