Гороскоп на май 2018 года Овен
Май позволит Овнам немного расслабиться. Наполните его прогулками и новыми знакомствами. В этом месяце может наладиться ваша личная жизнь. Будьте осторожны в спорах, так как вас очень тяжело переубедить, а это задевает и отталкивает людей.
Гороскоп на май 2018 года Телец
Постоянные перепады настроения будут преследовать Тельцов весь май. Справиться со своими эмоциями вам помогут близкие друзья. В этот период Тельцы будут особенно усердно работать и с феноменальной скоростью запоминать новый материал.
Гороскоп на май 2018 года Близнецы
Близнецов в мае ждет стресс на работе и в жизни. Вы совсем не привыкли к переменам, и они вам не нравятся. Но в мае придется все менять и переступать через себя много раз. Улучшить ваше эмоциональное состояние помогут близкие люди, ваша семья.
В мае Раки просто будут наслаждаться жизнью и счастьем. Вы будете любить все вокруг себя и чувствовать прилив творческой энергии. Однако в вас может появиться зерно сомнения по поводу какого-то аспекта вашей жизни, что приведет к переменам.
Май принесет Львам много сюрпризов. Люди будут чувствовать в вас эту силу, что позволит вам продвинуться вверх по карьерной лестнице. Постарайтесь не подавлять своей силой окружающих, и тогда вы станете отличным лидером.
Гороскоп на май 2018 года Дева
В начале месяца Девы будут в постоянном напряжении, но ситуация изменится ближе к середине месяца. Постарайтесь меньше обращать внимания на критику и идти только вперед. Май 2018 для Девы станет месяцем свиданий, хотя бы несколько свиданий в неделю должно быть.
Гороскоп на май 2018 года Весы
В мае Весы захотят побыть наедине с собой, чтобы обрести внутреннюю гармонию. Возможно, новые впечатления помогут вам иначе взглянуть на проблемы. В профессиональной деятельности и в личной жизни все будет стабильно.
Гороскоп на май 2018 года Скорпион
В мае Скорпионы будут очень продуктивными и справятся со многими возникающими проблемами. Однако заручитесь поддержкой коллег и близких, она вам не помешает. Финансы будут зависеть от усилий, приложенных в работе.
Гороскоп на май 2018 года Стрелец
В мае Стрельцы получат второй шанс – в любви и карьере. Не упускайте его и хорошо обдумайте решение. Финансы будут пополняться день ото дня. Да и здоровье не будет вас подводить в ближайшее время.
Гороскоп на май 2018 года Козерог
В мае Козерогам следует доверять своей интуиции, она поможет вам во многих вопросах. Ситуация на работе наладится, а на любовном фронте наметятся изменения, возможно, вы найдете свою вторую половинку.
Гороскоп на май 2018 года Водолей
В мае Водолеев ждет вихрь событий, постарайтесь не упустить ни одного удачного момента. Оставьте немного времени для родных, и они будут вам благодарны. В этом месяце нужно будет тщательно следить за своим здоровьем.
Гороскоп на май 2018 года Рыбы
В мае для Рыб произойдет небольшое затишье. В работе и в любви вам придется смириться с рутиной. Чтобы поднять настроение и улучшить здоровье, необходимо провести витаминотерапию.
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