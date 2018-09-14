Гороскоп на неделю с 17 по 23 сентября Овен

Финансовое положение стабильно, однако в начале этой недели новых поступлений не предвидится. Так что лучше поумерить траты. В четверг возможно важное совещание, на котором вам не стоит отмалчиваться. В выходные удачными будут покупки и приобретения. Возможны дополнительные расходы на детей.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 сентября Телец

Финансовая стабильность ослабит ваше внимание, что может привести к профессиональной ошибке. Не время надеяться на своих партнеров, они могут вас подвести. Если вы решили что-то приобрести, не стоит выбирать самое дешевое, вам нужно качественное.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 сентября Близнецы

Финансовая сфера на этой неделе будет вас радовать. Денежные поступления из надежных источников обещают прибыть в первой половине недели. В выходные не экономьте на впечатлениях и развлечениях.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 сентября Рак

В понедельник не помешает привести бумаги и отчеты в идеальное состояние. Важно не раздражаться по пустякам, особенно в среду, это может отразиться на вашем финансовом благополучии. Вероятны денежные поступления во вторник и субботу. Не забудьте о запланированных приобретениях.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 сентября Лев

В понедельник не стоит связывать себя финансовыми обязательствами, а также давать деньги в долг. Во вторник есть риск опоздать на важную встречу или сорвать сроки сделки. В пятницу возможны новые денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 сентября Дева

Финансовое положение не назовешь блестящим, но жаловаться тоже не стоит. От партнеров может поступить интересное предложение, над которым стоит поразмыслить. Удача в делах будет сопутствовать тем, кто не ленится и не пытается переложить ответственность на других.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 сентября Весы

Финансовое положение стабилизируется, но не бросайтесь в крайности, приобретайте только самое необходимое, иначе бюджет может снова затрещать по швам. В трудную минуту вас может поддержать близкий человек, но не злоупотребляйте его материальной помощью.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 сентября Скорпион

На этой неделе будьте эмоционально сдержанны в разговорах с начальством, однако не бойтесь высказывать свое мнение. Особое внимание стоит обратить на ту информацию, которая поступит к вам во вторник. В пятницу у вас может начаться интересный проект, который подарит вам дополнительную прибыль.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 сентября Стрелец

Постарайтесь разумно использовать свои денежные средства и, тогда вашему стабильному финансовому положению ничего не грозит. При обращении с чужими деньгами будьте внимательны и максимально осторожны. В пятницу вы можете получить выгодное деловое предложение.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 сентября Козерог

Начиная со среды, возможны финансовые неурядицы, которые в пятницу достигнут своей кульминации. Однако не впадайте в панику. В воскресенье все должно образоваться, причем самым неожиданным образом, и пополнение денежных ресурсов вас весьма обрадует.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 сентября Водолей

На нынешней неделе возможны непредвиденные затраты или вложения, которые, впрочем, окупят себя с лихвой. Во вторник вероятны денежные поступления. Но старайтесь не растрачивать бездумно эти деньги, оставьте часть из них в качестве резерва. В четверг будьте осторожны, не носите с собой крупных сумм и не болтайте лишнего.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 сентября Рыбы

Нынче желательно не впутываться в авантюрные истории и не верить слишком "сладким" деловым предложениям. В четверг могут появиться дополнительные источники заработка. Не отказывайтесь от них. В субботу будут удачными покупки и приобретения.

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