Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта Овен

Неделя достаточно сложная. Однако приносит она не столько проблемы, сколько испытания. Постарайтесь справиться с ними как можно лучше, и важные перемены к лучшему не заставят себя ждать. Нужно учиться новому, принимать решения, искать союзников – и все это требуется делать очень быстро.

Будьте особенно внимательны на работе, присмотритесь к своему деловому окружению. Сейчас вы рискуете многое потерять из-за чужих интриг, стать жертвой чьих-то манипуляций. Также важно бережное отношение к деньгам. Постарайтесь ограничиться необходимыми покупками, сократить расходы.

Но будут и приятные моменты. Не исключено, что перед вами откроются новые перспективы, появится возможность сделать то, что вы давно планировали. Могут требоваться решительные действия, какие-то необычные шаги. Не бойтесь ни того, ни другого.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта Телец

Преобладает влияние позитивных тенденций. Если какие-то трудности на этой неделе и возникнут, то вряд ли серьезные. Вы способны преодолеть любые преграды, не боитесь нестандартных ситуаций и оригинальных решений, всегда понимаете, чего хотите добиться, и что нужно для этого предпринять.

Удачно решаются финансовые вопросы, в том числе непростые, над которыми в последнее время пришлось много раздумывать. Появится возможность увеличить свои доходы, и вы ее не упустите.

Благоприятная неделя для учебы, а также для исследовательской и педагогической работы. Вы получаете много полезной информации, быстро разбираетесь, какая ее часть важна, а какая – не очень. К тому же вы стараетесь проверять все, что узнаете. Вряд ли кто-то сможет ввести вас в заблуждение, даже если будет очень стараться.

Не исключены заметные перемены в личных отношениях. Отчасти они связаны с тем, что вы разберетесь в своих чувствах, по-новому взглянете на окружающих, увидите то, чего раньше не замечали.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта Близнецы

Удачно начало недели. Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы довести до конца то, что давно задумали, или осуществить новый смелый план. Важно не терять времени. Вы готовы действовать быстро, и именно поэтому можете достичь большего, чем те, кто склонен все откладывать на потом.

Будет возможность научиться чему-то новому или получить информацию, которая заметно облегчит вам жизнь. Пригодится чужой опыт. Вы не стесняетесь задавать вопросы окружающим или следовать их примеру, и правильно делаете.

Вторая половина недели больше подходит для отдыха и развлечений, чем для работы, учебы и других полезных дел. Это время приятного общения, необычных встреч. Не исключены романтические моменты, приятные запоминающиеся свидания.

Очень важно в конце недели быть внимательнее к своему здоровью и избегать излишеств. Заботьтесь о себе, и любые недомогания обойдут вас стороной.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта Рак

Благоприятная неделя. Начнется она с небольших успехов, но позже у вас появится возможность заметно продвинуться вперед, достичь самых важных своих целей или, по крайней мере, приблизиться к ним. Будьте решительны: лишние сомнения сейчас отнимают не только время, но и душевные силы, которым вы могли бы найти куда лучшее применение.

Следите за своим эмоциональным состоянием. В ваших силах не впадать в уныние из-за мелких неприятностей и надуманных проблем, сохранять оптимизм и позитивный взгляд на вещи.

То, как будут складываться отношения с самыми близкими людьми, сейчас тоже во многом зависит от вас. Постарайтесь не допускать конфликтов: помириться после ссоры может быть труднее, чем обычно.

Неплохая неделя для поездок и смены обстановки. Не исключено, что путешествия будут связаны с работой или учебой. В таких случаях они сложатся особенно удачно.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта Лев

На этой неделе вас ждет много деловых встреч и переговоров. Не исключено, что придется искать новых партнеров и союзников, чтобы расширить сферу деятельности или реализовать новый проект. Вам предстоит заниматься чем-то непривычным, причем проверенные методы окажутся не так эффективны, как хотелось бы, поэтому нужно будет экспериментировать, искать другие пути. Стоит прислушаться к советам, даже если они исходят от людей, которым вы не слишком доверяете. Чужие хорошие идеи сейчас могут оказаться очень полезными.

Неплохая неделя с точки зрения финансов. Можно заключить удачные сделки, увеличить доходы. Некоторым Львам удастся очень выгодно продать то, что им давно не нужно.

Будет возможность познакомиться с интересными людьми. Вы им сразу понравитесь, и даже стараться для этого не придется, достаточно будет природного обаяния. Могут начинаться новые романтические истории, полные ярких переживаний.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта Дева

На этой неделе вас ждет много деловых встреч и переговоров. Не исключено, что придется искать новых партнеров и союзников, чтобы расширить сферу деятельности или реализовать новый проект. Вам предстоит заниматься чем-то непривычным, причем проверенные методы окажутся не так эффективны, как хотелось бы, поэтому нужно будет экспериментировать, искать другие пути. Стоит прислушаться к советам, даже если они исходят от людей, которым вы не слишком доверяете. Чужие хорошие идеи сейчас могут оказаться очень полезными.

Неплохая неделя с точки зрения финансов. Можно заключить удачные сделки, увеличить доходы. Некоторым Львам удастся очень выгодно продать то, что им давно не нужно.

Будет возможность познакомиться с интересными людьми. Вы им сразу понравитесь, и даже стараться для этого не придется, достаточно будет природного обаяния. Могут начинаться новые романтические истории, полные ярких переживаний.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта Весы

Совершенно спокойной неделя не будет, вряд ли удастся избежать испытаний и острых моментов. Однако преобладает влияние позитивных тенденций, а это значит, что успехов и побед будет все же больше, чем трудностей.

Наступило подходящее время для того, чтобы взяться за дело, которое давно вам интересно. Оно может оказаться сложнее, чем вы думали, и потребовать больших усилий. К тому же многое сложится не так, как ожидалось, так что не удивляйтесь сюрпризам. Зато будет возможность познакомиться с очень интересными людьми, которые со временем станут и надежными союзниками, и настоящими друзьями.

Возможны перемены к лучшему в семейных отношениях. И дело не только в том, что благодаря вашим усилиям удастся оставить в прошлом проблемы и конфликты. Близкие по-иному взглянут на ситуации, которые в последнее время заставляли их беспокоиться, поймут, как нужно действовать, чтобы учесть интересы всех.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта Скорпион

Чтобы добиться успеха на этой неделе, вам придется быть очень терпеливыми с окружающими. А это часто нелегко. Во-первых, вас то и дело понимают неправильно, во-вторых, порой специально выводят из равновесия. Возможны конфликты и споры на работе. Не исключено, что кто-то попытается использовать вас в своих интересах. Поэтому будьте внимательны и осторожны.

Отношения с близкими не всегда складываются ровно, но тут, по крайней мере, можно не ожидать подвоха. Возможны критические замечания, какие-то не слишком приятные шутки, но вряд ли кто-то будет хитрить, попытается злоупотребить вашей добротой. Ближе к концу недели можно обсудить какие-то старые проблемы. Не исключено, что именно сейчас удастся найти их решение.

Неплохо складываются деловые поездки, даже если отправляться в них приходится совершенно неожиданно, без всякой подготовки. Вы легки на подъем, готовы к сюрпризам, не боитесь трудностей и мелких неудобств. Неудивительно, что попутчики захотят с вами пообщаться. Вероятность приятных знакомств очень велика.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта Стрелец

Неделя может сложиться непросто. Но если вы готовы бороться, то сможете добиться поставленных целей. Не бойтесь менять свои планы и импровизировать: то и другое окажется полезным.

Важно не спешить. Сейчас не стоит развивать бурную деятельность в надежде немедленно получить нужный результат. Скорее всего, выгоднее будет немного подождать, и начать действовать, когда для этого наступит идеальный момент. Экономьте силы, не тратьте их на суету и бессмысленные споры.

Вы получите немало советов, заслуживающих внимания. Интуиция подскажет, каким из них и когда нужно следовать. Ближе к концу недели будет возможность обсудить с близкими дела, договориться об общих планах на ближайшее и отдаленное будущее.

Конфликты могут возникать и на работе, и дома. Обычно они не так серьезны, как кажется на первый взгляд; при желании можно быстро все уладить.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта Козерог

Неделя сложная и интересная. Трудностей и проблем едва ли удастся избежать, но к концу ее вы поймете, что многого добились, сделали даже больше, чем планировали. Сейчас вы готовы идти вперед и настаивать на своем, как бы ни складывались обстоятельства. Из-за преград, возникающих на пути, порой приходится поволноваться, но от своих целей вы из-за них не откажетесь.

Вероятны профессиональные достижения, возможен прогресс в деле, которому вы в последнее время отдавали много сил. Складываются благоприятные обстоятельства для карьерного роста, но лучше не торопить события. Возможны удачные совпадения, благодаря им вы обзаведетесь полезными связями.

Не исключены знакомства, которые получат романтическое продолжение, если вы этого захотите. В личной жизни можно проявлять инициативу. Вы с уважением относитесь к чувствам других, и они отвечают тем же.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта Водолей

Неделя будет довольно сложной. Чаще обычного возникают проблемы и трудности, причем там, где вы их никак не могли ожидать. Приходится приспосабливаться к каким-то новым, не самым приятным обстоятельствам. Дел с каждым днем становится больше, и очень важно правильно распоряжаться своим временем. Но это иногда дается с трудом, и никакие советы, к сожалению, не помогают.

Могут меняться отношения с людьми, которых вы привыкли считать своими друзьями и союзниками. Те, кто прежде был на вашей стороне и во всем поддерживал, сейчас часто критикуют, и это сбивает с толку. Вы начинаете сомневаться в своих способностях и талантах, можете отказываться от каких-то вполне перспективных проектов.

Только самые близкие люди не подведут в трудный момент, найдут слова поддержки, помогут делом. Будьте откровенны с теми, кто вам дорог: любые секреты и недоговоренности сейчас плохо сказываются на отношениях.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта Рыбы

На этой неделе у вас будет шанс многое изменить в своей жизни. Не рассчитывайте, что это получится легко. Скорее все будет наоборот: придется много трудиться, порой выбиваясь из сил, и жертвовать развлечениями ради полезных дел. Но вы останетесь довольны результатами своих усилий, да и окружающим они внушат уважение.

Вы внимательно наблюдаете за всем, что происходит вокруг, и стараетесь любую ситуацию использовать в своих интересах. Это часто удается, да так ловко, что люди, оказавшиеся не столь удачливыми, только руки разводят в изумлении. Не исключено, что вашим успехам кто-то позавидует, и ряды недоброжелателей пополнятся. Но беспокоиться тут не о чем: навредить вам вряд ли кто-то сможет.

Подходящая неделя для укрепления семейных связей и личных отношений, которыми вы дорожите. Будет шанс помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Неделя принесет немало романтических моментов. Вы не упустите возможность порадовать любимого человека.

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